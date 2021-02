Italia-Macedonia del Nord, i 12 azzurri scelti da Meo Sacchetti

Domani, alle 15.30 ora italiana, l’Italia scenderà in campo a Perm’, in Russia, contro la Macedonia del Nord nel recupero della gara rimandata a novembre a causa di alcuni casi di Covid-19 tra gli avversari. La partita, la prima delle 3 che gli azzurri disputeranno tra domani e domenica, è valevole per le Qualificazioni ad Eurobasket, competizione alla quale però l’Italia parteciperà a prescindere.

Dei 14 azzurri portati in Russia dal CT Meo Sacchetti, ne sono stati scelti 12 arruolabili per la gara di domani: dalla lista sono rimasti “esclusi” Michele Vitali e Simone Zanotti, chiamato al posto di Leonardo Totè in extremis. Questa la lista dei giocatori a disposizione di Sacchetti:

I 12 Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

A disposizione

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

