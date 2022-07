Italia-Paesi Bassi, i 12 convocati del CT Gianmarco Pozzecco

Domani l’Italbasket tornerà in campo dopo la sconfitta in amichevole contro la Slovenia settimana scorsa. Gli Azzurri affronteranno i Paesi Bassi allore ore 19, in un match decisamente più importante, valido per le Qualificazioni alla FIBA World Cup 2023, anche se la nostra Nazionale è già qualificata alla seconda fase. Tra i convocati si rivede Luigi Datome dopo 3 anni, ma anche tutti i giocatori di Milano e Virtus Bologna che contro la Slovenia non c’erano.

Sarà la seconda partita in panchina con l’Italia per il CT Gianmarco Pozzecco, che sogna la prima vittoria in azzurro. Di seguito i 12 giocatori che scenderanno in campo contro i Paesi Bassi:

I 12 Azzurri per Paesi Bassi-Italia*

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, UNICS Kazan – Russia)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Saski Baskonia – Spagna)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Fenerbahce Beko – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia) *Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione sportiva 2021/2022

