Italia-Porto Rico, le pagelle: Mannion super, delude Nicolò Melli

L’Italia vince con qualche difficoltà contro Porto Rico nella prima partita al Preolimpico di Belgrado, le pagelle dell’incontro.

Italia

Marcos Spissu, 5: Gioca la prima partita importante in Nazionale e non convince. Parte in quintetto ma viene oscurato da Mannion, giocando alla fine 16′ e commettendo tanti errori, tra tiri e difesa.

Nico Mannion, 8: L’MVP della partita. Entra dalla panchina e fa semplicemente la differenza. Difende alla morte, segna 21 punti e aggiunge 6 assist al suo bottino personale. Si candida ad essere uno dei punti fermi degli Azzurri non solo per il Preolimpico, ma anche per il futuro.

Stefano Tonut, 5.5: Sottotono la guardia della Reyer Venezia, fresca vincitrice dell’MVP della stagione regolare di Serie A. Parte in quintetto, ma senza incidere: alla fine 9 punti.

Achille Polonara, 7.5: Uno dei principali artefici della rimonta azzurra tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo. Il neo-giocatore del Fenerbahçe segna 21 punti con 3/3 da dietro l’arco, portando una grandissima energia che riesce a trasmettere ai compagni. Ciliegina sulla torta anche gli 11 rimbalzi catturati e la tripla che chiude definitivamente il match nel finale.

Simone Fontecchio, 7.5: Anche lui segna 21 punti, con 5/7 da tre. Conferma quanto di buono fatto vedere nell’ultima stagione all’Alba Berlino ed è uno dei leader di questa Nazionale. Presente a rimbalzo e in difesa, è un incubo per la difesa portoricana.

Giampaolo Ricci, 5: Gioca 14′, ma fatica molto. Non entra mai in partita, segna un paio di triple ma commette tanti errori in difesa.

Nicolò Melli, 4.5: La più grande delusione di questa prima partita a Belgrado. Doveva essere la stella di questa Nazionale, ma contro Porto Rico è stato impalpabile. Gioca lontano dal ferro, sbaglia tutti i tiri presi, 0/6, perde 3 palloni e anche in difesa non è al top. Serve un’altra faccia per la semifinale.

Alessandro Pajola, sv: Gioca solo 5′ nel primo tempo, poi non mette più piede in campo.

Michele Vitali, 6.5: È l’ultimo degli Azzurri (a parte Moraschini NE) ad entrare in campo, ma risponde con un’ottima prestazione. Nei 7′ sul parquet è tra i migliori difensori Azzurri, ferma più volte gli attaccanti portoricani e in più segna l’unico tiro che si prende, una tripla.

Amedeo Tessitori, 5.5: 4′ in campo, 4 punti e 2 falli commessi. Sacchetti lo toglie dalla partita e non lo rimette più.

Awudu Abass, 5: Tra i peggiori in campo. Sta in campo 9′ ma produce solo 2 punti con 0/3 al tiro.

Coach Meo Sacchetti, 5.5: Si sono visti inizi migliori, anche perché il Porto Rico doveva essere un avversario abbordabile. Riesce a rimettere in carreggiata la gara dopo un brutto primo tempo, credendo in Mannion e avendo anche il coraggio di rivedere le sue decisioni iniziali, con Spissu e Melli fuori nel finale.

Porto Rico

Pineiro 5.5, Conditt 6.5, Browne 7, Gandia 5.5, Diaz 6, Parker Rivera 5, Andujar 7, Sosa 5.5, Gian Clavell 7.5, Ortiz 6, Gilberto Clavell sv, Coach Casiano 6.5

Foto: FIBA