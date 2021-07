Italia-Repubblica Dominicana: data, orario e dove vederla

Il torneo Preolimpico di Belgrado sabato entrerà nel vivo con le due semifinali. Da una parte la Serbia contro Porto Rico, dall’altra l’Italia contro la Repubblica Dominicana.

Gli Azzurri, vittoriosi ieri contro Porto Rico, scenderanno in campo sabato 3 luglio alle ore 13 a Belgrado per un posto in finale. La partita sarà visibile sia su Sky sia su Rai Sport, come d’altronde tutte le gare della Nazionale in questa competizione.

La Serbia giocherà dopo l’Italia, a partire dalle 16.30. La finale sarà invece domenica alle 20.30.

