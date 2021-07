L’Italia rischia ma rimonta Porto Rico sull’asse Polonara-Fontecchio-Mannion

ITALIA-PORTO RICO 90-83

(18-24, 19-20, 27-14, 26-25)

Comincia bene, ma con qualche patema il Preolimpico dell’Italia, che per superare Porto Rico ha bisogno di sudare sette camicie. Partita dai due volti, perché nei primi 15′ la squadra di Sacchetti ha sofferto molto, poi ha alzato l’intensità e dopo l’intervallo è letteralmente esplosa, migliorando notevolmente le sue percentuali. Nel finale, Mannion e compagni hanno gestito bene il rientro degli avversari, e si sono guadagnati meritatamente il primo posto nel gironcino. Sabato, l’incrocio con la vincente tra Repubblica Domenicana e Filippine, in programma questa sera, nella semifinale.

L’inizio non è dei migliori, gli Azzurri soffrono le scorribande di Browne e compagni e non riescono a stringersi in difesa. Ci pensa Fontecchio a tenere a galla i suoi con un paio di canestri, ma nell’altra metà campo si concede molto e i caraibici toccano anche il +9. Prima di fine quarto c’è tempo per una tripla di Mannion, che chiude la prima frazione sul 18-24. Nel secondo periodo le cose non cambiano, Porto Rico continua ad essere molto efficace in attacco mentre l’Italia a cercare troppo, e senza successo, il tiro da 3. Sul -17 la squadra di Sacchetti si compatta. Mannion recupera due palle a metà campo, Tessitori e lo stesso Mannion sfruttano il bonus, e così all’intervallo il parziale è sul 37-44.

Polonara e compagni ripartono da dove avevano finito, e concedendo poco si rifanno sotto nel punteggio. Ad eccezione di un mini-break firmato da Pineiro e Conditt, la terza frazione è dominata dall’Italbasket, che torna in vantaggio e poi allunga a suon di triple e grazie alla difesa di Vitali, buttato nella mischia solo dopo 25′. A 10′ dal termine, gli Azzurri sono avanti 64-58. La gara sembra essersi indirizzata quando Mannion e Ricci infilano le bombe del +10, ma Porto Rico esce dal suo torpore e confeziona un rapido parziale di 8-0. Negli ultimi 5′ si segna con grande continuità, e sono sempre Mannion, Fontecchio e Polonara a prendersi le responsabilità maggiori. Porto Rico torna fino a -4 con Gian Clavell, ma l’Italia controlla il vantaggio senza troppi problemi. La gara termina 90-83.

Italia: Spissu 3, Mannion 21, Tonut 9, Melli, Fontecchio 21, Tessitori 4, Ricci 6, Abass 2, Moraschini ne, Vitali 3, Polonara 21, Pajola. All: Meo Sachetti

Porto Rico: Pineiro 8, Conditt 9, Browne 16, Gandia 3, Diaz 2, Parker, Andujar 11, Sosa 3, Gian Clavell 24, Ortiz 7, Barea ne, Gilberto Clavell. All: Eddie Casiano

Foto: FIBA