ITALIA SEI D’ORO! Ferrari è un FENOMENO e l’Italbasket è campione d’Europa U20

Una straordinaria Italia Under 20 scrive la storia: gli azzurrini hanno sconfitto la Lituania conquistando la medaglia d’oro agli Europei alla Nea Alikarnassos Arena di Creta. Protagonista assoluto della finale è stato Francesco Ferrari, autore di 26 punti e autentico incubo per la difesa gialloverde. Un sogno che diventa realtà per il basket italiano!

Primo tempo da favola

La squadra allenata da coach Alessandro Rossi parte con l’atteggiamento giusto, giocando un primo tempo praticamente perfetto. Ferrari, MVP indiscusso del match, trascina i compagni con canestri di classe e grande leadership. Accanto a lui brillano anche Elisee Assui e David Torresani, che firmano giocate decisive su entrambi i lati del campo. All’intervallo lungo l’Italia vola sul 42-26, mandando un segnale fortissimo agli avversari.

La reazione lituana e lo show di Ferrari

Nella ripresa, però, la Lituania cambia volto e prova a rientrare in partita. I problemi di falli di Leonardo Marangon (3 infrazioni nel terzo periodo, 4 totali) complicano le rotazioni azzurre, e i baltici riescono a ridurre il gap fino al -5 a 3:27 dalla fine del terzo quarto.

Ma proprio quando la pressione si fa più alta, Francesco Ferrari si carica la squadra sulle spalle, dominando in attacco e spegnendo ogni tentativo di rimonta lituana. I suoi canestri pesantissimi, uniti alla solidità di gruppo, regalano all’Italia un successo memorabile.

Un oro che mancava da 12 anni

Con il 83-66 finale, l’Italia Under 20 torna sul trono d’Europa a distanza di 12 anni dall’ultimo trionfo, quando un giovanissimo Amedeo Della Valle guidò gli azzurrini alla gloria. Questa volta, l’eroe è Francesco Ferrari, ma il successo porta la firma di un gruppo unito, determinato e ricco di talento.

Italia: Ferrari 26, Assui 17+9r, Torresani 13, Osasuyi 9+9r, Marangon 8, Atamah 6, Iannuzzi. All. Alessandro Rossi.

Lituania: Bieliauskas 17+12r, Raupelis 16, Stonkus 15. All. Darius Songaila.

QUI tutte le stats.

Leggi anche: Trapani Shark, si tenta il colpaccio Josh Richardson?