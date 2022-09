Italia-Serbia ad EuroBasket: data, ora e dove vederla

Come ormai si poteva sospettare dopo la vittoria della Croazia oggi, l’Italia se la dovrà vedere con la Serbia nel primo turno dei Playoff di EuroBasket 2022. Si tratta probabilmente del peggior accoppiamento possibile per gli Azzurri, contro l’unica squadra ancora imbattuta nel torneo.

Non sarà facile per l’Italia battere una squadra come quella serba, contro la quale gli uomini di Pozzecco avevano disputato un’amichevole prima di EuroBasket. In quell’occasione aveva vinto la Serbia dopo che gli Azzurri avevano controllato la partita per tre quarti. Alla fine però gli sforzi di Jokic avevano permesso ai balcanici di rimontare e vincere nel finale. Diverso il copione invece un anno fa a Belgrado, dove l’Italia sconfisse la Serbia davanti al proprio pubblico per strappare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo. In quella squadra mancava però Jokic, stella assoluta di quella Nazionale.

La partita si giocherà domenica 11 settembre alle ore 18 a Berlino. Sarà visibile su Sky Sport, in streaming su Now TV e anche su Eleven Sports.

Qui tutti gli altri accoppiamenti.