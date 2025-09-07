Italia-Slovenia, le pagelle: Niang applicato, Gallinari all’ultimo canto, delude capitan Melli

L’Italia esce agli ottavi contro la Slovenia, da favorita sulla carta, soccombendo sotto i colpi di uno straordinario Luka Doncic che ora se la dovrà vedere con la Germania. Diamo i voti agli Azzurri in quella che, tra le altre cose, è stata anche l’ultima partita di Danilo Gallinari con la Nazionale.

Italia

Danilo Gallinari, 7: in quella che, data l’eliminazione, è stata la sua ultima partita con l’Italbasket, il Gallo sforna una prestazione convincente e da leader nel quarto quarto, nonostante il ridotto minutaggio. Alla fine è l’unico insieme a Niang a provarci e chiude con 10 punti in 11′.

Nicolò Melli, 5: prova deludente, sia in attacco che in difesa. Spreca tanto, come quel lay-up nel quarto quarto che ci avrebbe avvicinato alla Slovenia appena prima della rimonta. Segna una tripla importante in angolo, ma non basta a salvare la sua serata.

Simone Fontecchio, 6: va a ondate, parte bene e nel primo tempo è l’unico a portare punti agli Azzurri. Poi si spegne un po’, anche se alla fine è il miglior marcatore dell’Italia con 22 punti. Nel finale spreca i possibili punti del -1 pasticciando in penetrazione.

Darius Thompson, 4: impalpabile, rimane in campo 18′ senza avere alcun impatto positivo su entrambi i lati del campo.

Giampaolo Ricci, 4.5: il suo unico highlights è un fallo piuttosto dannoso su Doncic alla fine del primo quarto, che regala due liberi al già caldissimo sloveno.

Matteo Spagnolo, 4.5: parte in quintetto, ma dopo 4′ assolutamente rivedibili Pozzecco decide di aver visto abbastanza.

Saliou Niang, 7: il migliore insieme a Gallinari, non tanto per i 12 punti ma soprattutto per l’applicazione difensiva su Doncic. Il nuovo giocatore della Virtus è l’unico che riesce a contenerlo, al netto di qualche errore (soprattutto i liberi nel quarto periodo) e dei problemi di falli.

Marco Spissu, 5.5: alterna canestri che sembrano importanti per gli Azzurri ad attimi di panico. In difesa è sempre un gap, distribuisce però 8 assist.

Momo Diouf, 6.5: nel primo quarto è l’unico a sbattersi, mettendosi a difendere anche su Doncic. Lo si apprezza per l’impegno, incappa in problemi di falli e Pozzecco lo toglie dalla partita per lunghi tratti, fortse troppo lunghi.

Alessandro Pajola, 5: non solo per colpa sua si ritrova troppo spesso la palla in mano nei momenti decisivi, sbagliando qualche tiro aperto e perdendo 4 palloni.

Gianmarco Pozzecco, 4: viene da chiedersi che difesa avesse preparato su Doncic se, dopo un quarto in 1vs1, lo sloveno aveva già 22 punti. Poi ci mette una pezza a partire dal secondo periodo, ma ormai il danno era fatto. Discutibile anche la gestione di Gallinari, oggi uno dei migliori, e di Diouf, che a parte i problemi di falli oggi era di gran lunga meglio di Melli.

Slovenia: Krampelj 5, Nikolic 6, Prepelic 7, Muric 6, Radovic 5.5, Hrovat 5.5, Omic 6.5, Stergar sv, Doncic 9. All. Sekulic 6.

Foto: FIBA