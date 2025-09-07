Italia – Slovenia, Melli: “Reazione di carattere ma su Doncic serviva altro”

Roberto CaporilliLascia un Commento su Italia – Slovenia, Melli: “Reazione di carattere ma su Doncic serviva altro”

Il capitano dell’Italbasket, Nicolò Melli, ha commentato l’eliminazione agli ottavi degli Europei per mano della Slovenia.

Ai microfoni Rai, Melli ha sottolineato la reazione degli azzurri ma anche la prova incredibile di Luka Doncic.

Siamo partiti male, concedendo troppo a Doncic. Abbiamo però dimostrato carattere tornando dal -20 al -1. Oggi loro sono stati più bravi di noi e hanno meritato di andare avanti, c’è grande amarezza ma dobbiamo accettarlo. Sicuramente saremmo dovuti partire meglio e magari adeguare prima la strategia su Doncic. Non avremmo dovuto fargli prendere fiducia ma dirlo col senno di poi è facile. Nel finale poi sono stati anche più precisi.

 

Roberto Caporilli
