Italia-Slovenia, ottavi di EuroBasket: data e orario della partita degli Azzurri

Francesco Manzi

L’Italia ha scoperto poco fa, dopo la fine di Spagna-Grecia, il suo avversario per gli ottavi di finale di EuroBasket: sarà la Slovenia di Luka Doncic, che ha chiuso terza nel suo girone grazie alla vittoria di oggi su Israele.

La FIBA ha anche annunciato gli orari delle partite, con gli ottavi che prenderanno il via già sabato mattina alle ore 11 italiane con Turchia-Svezia.

Gli Azzurri scenderanno in campo a Riga domenica pomeriggio contro la Slovenia, precisamente alle ore 17.30 italiane. Una notizia che farà felici anche gli appassionati di tennis visto che è stata evitata così la contemporaneità con la finale degli US Open che potrebbe vedere protagonista anche il nostro Jannik Sinner (attualmente in semifinale).

La partita, come tutte le altre dell’Italia in questo Europeo, sarà visibile in chiaro su Rai 2, oltre che su Sky Sport e DAZN.

Foto: FIBA

