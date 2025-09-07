Italia-Slovenia, quali chiavi tattiche attuare per fermare Doncic e volare ai Quarti dalla Germania?

Ottavi di finale di EuroBasket 2025: l’Italia affronta la Slovenia in una sfida che ha il sapore della grande classica. Sul parquet di Riga, gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco cercano la vittoria contro Luka Doncic, leader indiscusso della squadra slovena e primo in quasi tutte le voci statistiche del torneo. Per avere chance di successo, servirà una prova difensiva di altissimo livello e la capacità di colpire i punti deboli avversari.

La difesa: Pajola su Doncic

Il duello chiave è già scritto: Alessandro Pajola contro Luka Doncic. Il play azzurro dovrà limitare la stella dei Los Angeles Lakers, uomo ovunque in attacco e pericoloso sia in isolamento che come creatore di gioco. L’obiettivo è ridurne l’efficacia, sporcare i possessi e costringerlo a spendere energie anche in difesa.

Gli altri esterni sloveni – Aleksej Nikolic e Gregor Hrovat – hanno qualità, ma l’Italia ha gli strumenti per contenerli con la propria organizzazione difensiva.

Muric il pericolo numero 2

La Slovenia ha in Edo Muric un’arma tattica importante: l’ala forte apre il campo con il tiro da fuori, creando spazi per le penetrazioni di Doncic. Sarà fondamentale il lavoro di Niang, Ricci e Melli, chiamati a seguirlo ovunque per non concedere tiri piedi per terra.

Sotto canestro: occasione Italia

Il vero punto debole sloveno è sotto le plance. Qui l’Italia può fare la differenza con la solidità di Melli, la fisicità di Momo Diouf e l’atletismo di Saliou Niang. Rimbalzi e punti nel pitturato sono il terreno su cui costruire un vantaggio decisivo.

Attacco: muovere la palla e colpire Doncic

In fase offensiva, la priorità è far circolare la palla con continuità, evitando forzature. In particolare, sarà cruciale attaccare Doncic nei primi minuti, cercando di caricarlo di falli e limitarne la presenza in campo. Non è un difensore eccellente e, sotto pressione, può perdere lucidità in una gara da dentro o fuori.

Con palla che gira e vantaggi costruiti a metà campo, sarà più semplice innescare Simone Fontecchio, riferimento offensivo azzurro, ben supportato dal lavoro di regia di Spissu e Thompson.

Le chiavi tattiche in sintesi

Pajola su Doncic : difesa aggressiva per limitare l’uomo simbolo della Slovenia.

: difesa aggressiva per limitare l’uomo simbolo della Slovenia. Contenere Muric : non concedere tiri aperti all’ala forte.

: non concedere tiri aperti all’ala forte. Dominare l’area : sfruttare i mismatch sotto canestro con Melli e Diouf.

: sfruttare i mismatch sotto canestro con Melli e Diouf. Attacco fluido : far girare la palla, innescare Fontecchio e colpire Doncic.

: far girare la palla, innescare Fontecchio e colpire Doncic. Pressione mentale: mettere subito alla prova i nervi della stella slovena.

Un piano complesso, ma necessario: se l’Italia riuscirà a rispettare questi punti, il successo contro la Slovenia e Luka Doncic non sarà più solo un sogno.

