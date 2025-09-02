Italia-Spagna, Pozzecco: “Procida? Delle polemiche non mi frega un c***o. Decido io”

Uno dei temi più caldi dopo Italia-Spagna di ieri sera è sicuramente l’esordio di Gabriele Procida in questo Europeo. Il giocatore del Real Madrid fin qui era l’unico dei 12 convocati azzurri a non aver ancora messo piede in campo, circostanza che aveva fatto molto discutere nei giorni scorsi. Procida ha giocato circa 8′ contro la Spagna, segnando subito il primo tiro a propria disposizione e chiudendo alla fine con 3 punti e una buona intensità soprattutto in difesa. Dopo il match, il ragazzo classe 2002 ha lanciato una frecciatina allo staff di Gianmarco Pozzecco chiedendo col sorriso maggiore spazio.

In conferenza anche al Poz è stato chiesto di Procida, e qui la risposta del CT è stata perentoria: “In Italia mi stanno uccidendo perché non lo lascio giocare. Forse non lo sai perché non segui i siti italiani di pallacanestro. Ma non me ne frega un c***o. Sono l’allenatore, decido il meglio per la mia squadra e so tutto dei miei giocatori. Ho sofferto, soffro di più, molto di più, quando non lo metto in campo. Odio ogni volta che non utilizzo un giocatore, non mi piace. Ma la Nazionale è complicata, hai bisogno di 12 giocatori. Procida gioca nella stessa posizione di Fontecchio. Ieri gli ho detto: ‘Domani giocherai’. E poi, come hai detto, ho perso il momento giusto, il momento perfetto per farlo entrare sarebbe stato nel secondo quarto, secondo me, ma poi stavamo giocando male e non volevo metterlo in quella situazione. Nel terzo quarto era forse troppo tardi, anche perché non aveva giocato le partite precedenti. Ma ha avuto una reazione incredibile, l’ho messo dentro e ha giocato aggressivo al 100%. Si è lanciato a terra, ha segnato una tripla, ha attaccato il canestro. Anche questo è qualcosa di enorme. Sono davvero felice per lui. E ci ha dato oggi un grande aiuto. Ci ha dato, avevamo bisogno di quel momento“.

Foto: FIBA