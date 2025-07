Italia U20 in finale dell’Europeo, quando, contro chi e dove vederla

L’Italia U20 di coach Rossi ha conquistato nel pomeriggio l’accesso alla finale dell’Europeo di categoria, battendo la Serbia. Questa sera è invece andata in scena l’altra semifinale, in cui la Lituania ha avuto la meglio sulla Francia per 81-71. Mantas Juzenas ha siglato una prestazione da 21 punti e i lituani, dopo una partenza lenta, hanno controllato il match nel secondo tempo.

Sarà quindi Italia-Lituania la finale di domani, che si disputerà alla Nea Alikarnassos Arena dell’isola di Creta alle ore 19.30. Il match sarà trasmesso gratuitamente sul canale YouTube della FIBA.

Si tratta della prima finale ad EuroBasket U20 per gli Azzurri dal 2013, quando l’Italia ebbe la meglio sulla Lettonia e fu campione d’Europa di categoria. La Lituania invece era arrivata in finale due anni fa, nel 2022, perdendo contro la Spagna: stesso risultato, sempre contro gli spagnoli, della finale del 2016.

In totale l’Italia ha raggiunto 4 finali del torneo, vincendone 2 (nel 1992 e nel 2013), mentre la Lituania ci è arrivata 6 volte, vincendone 2.

