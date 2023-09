Italia-USA, le pagelle: Fontecchio non molla mai, per gli Azzurri è notte fonda

Non c’è stata storia nel secondo quarto di finale di questo Mondiale. Purtroppo Team USA ha rispettato i favori del pronostico, surclassando l’Italia di Pozzecco in un match che è durato appena una manciata di minuti nel primo quarto. Poi l’aggressività e l’applicazione degli statunitensi hanno avuto la meglio, eliminando gli Azzurri dal torneo. L’Italbasket tornerà ora in campo venerdì nella partita per il piazzamento contro la perdente di Germania-Lettonia.

Italia

Datome 5: Fortunatamente non è così che chiuderà la carriera. Il capitano gioca una partita negativa, come quasi tutti gli Azzurri, e chiude con 3 punti sbagliando tutti i tiri dal campo.

Diouf 5.5: Entra nell’ultimo quarto per far rifiatare i compagni, poco indicativo visto il risultato già acquisito.

Fontecchio 6.5: È l’ultimo a mollare per gli Azzurri, anche a -30 lotta in attacco e in difesa e ad inizio terzo quarto prova a scoccare l’ultima scintilla italiana, ma invano.

Pajola 6: Il suo apporto nullo in attacco è bilanciato, come spesso accade, con una buona difesa che gli porta anche 3 recuperi.

Polonara 4: Ennesima prestazione insufficiente di questo Mondiale, anche oggi non si riscatta. Sbaglia tiri, soffre a rimbalzo e rimane a secco per quanto riguarda le triple in questo torneo.

Melli 6: In avvio è l’unica scintilla azzurra, senza di lui non dureremmo nemmeno per i primi 5′. Poi com’è normale che sia si spegne, e non aiuta il graffio che Ingram gli rifila in faccia.

Procida 4.5: A differenza di molte altre partite in questo Mondiale, gli viene concesso spazio già nel primo tempo. Alla fine rimane in campo 10′ ma nel terzo quarto fa un disastro.

Ricci 5: Partita sicuramente meno brillante delle altre, soffre tantissimo la fisicità americana in post.

Severini 5.5: Complice il risultato rimane in campo 17′, ma senza incidere.

Spagnolo sv: Gioca solo 5′ nel garbage time.

Spissu 5: Mai in partita, male al tiro e in difesa non può reggere i fisici degli americani.

Tonut 5.5: Nel primo tempo una delle poche note non insufficienti, ma nel secondo tempo esce dalla partita come tutti. Emblema il facile appoggio sbagliato nell’ultimo quarto.

Pozzecco 6: Dall’altra parte c’erano gli alieni. Prova a motivare i suoi prima della palla a due chiedendo di partire forte, ma pronti-via vengono concessi 5 rimbalzi offensivi in 3′. Così è difficile vincere, ma sicuramente ha delle attenuanti.

USA

Banchero 7: Era la sua partita e lui non tradisce. Gioca tanti minuti da centro e svolta completamente la gara agli Stati Uniti, segnando anche 8 punti e fendendo la difesa azzurra sui pick&roll.

Bridges 8.5: Fa semplicemente il vuoto tra Italia e USA nel secondo e nel terzo quarto. Chiude con un game-high da 24 punti, difference maker.

Brunson 6.5: È lui ad aprire le danze con un bellissimo canestro. In attacco non si prende troppe responsabilità, bene in difesa.

Edwards 5: Forse l’unica nota stonata di Team USA. Dovrebbe essere il leader, ma contro l’Italia sparacchia e commette tanti errori di superficialità.

Haliburton 8.5: L’altro demolitore degli Azzurri, da tre è una sentenza e fa giocare i compagni meglio di tutti. Poteva forse risparmiarsi l’alley-oop sotto le gambe a fine terzo quarto.

Hart 6: Solido anche oggi, soprattutto in difesa.

Ingram 6.5: Con un avversario ormai alle corde ha l’opportunità tanto desiderata di avere la palla in mano. Non fa sfracelli, se escludiamo quello sulla faccia di Melli, ma tutto sommato una buona partita.

Jackson Jr 5.5: Il peggiore dei suoi in avvio, quando sbaglia su entrambi i lati del campo e commette subito due falli. Recupera più tardi, ma partita opaca.

Johnson 5.5: Spazio nell’ultimo quarto, ma niente da segnalare.

Kessler 6: Come Johnson ha qualche minuto nell’ultimo quarto dopo essere stato seduto per 30′, risponde bene banchettando su un avversario ormai battuto.

Portis Jr 6.5: In NBA è un role player, in Nazionale pure ma è sempre al punto giusto nel momento giusto.

Reaves 7: Quando entra nel primo quarto l’attacco USA si ravviva improvvisamente, una delle note più positive (tra le tante) per Steve Kerr.

Kerr 7.5: Poco da fare, partita preparata alla perfezione e squadra aggressiva fin dall’inizio. La sua mano (e quella degli assistenti) si vede soprattutto nel rilanciare una squadra che veniva da una sconfitta, ma anche in alcune scelte che indirizzano subito il match, come il pressing su Melli ad inizio azione.

Foto: FIBA