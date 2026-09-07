Italia-USA, polemica per la simulazione di Zandalasini: Ceci si scusa dopo la partita

La partita di ieri sera tra Italbasket e Team USA, valida per la FIBA World Cup femminile, ha portato con sé una piccola dose di polemiche. Le Azzurre hanno sfiorato l’impresa, perdendo solo sulla sirena contro quella che sulla carta è la migliore squadra al mondo. Nel finale, Cecilia Zandalasini ha accentuato un contatto che dalle immagini pareva proprio non esserci.

Zandalasini, che anche quest’anno sta giocando in WNBA con le Golden State Valkyries, mima un colpo subito al volto ma Jackie Young non sembra sfiorarla. In realtà, da un video condiviso poco fa da Sky Sport, il tocco pare esserci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport Basket (@skysportbasket)

Un episodio che negli USA, sui social, sta facendo discutere, ma per il quale Zanda ha subito fatto mea culpa scusandosi con gli arbitri dopo il match per le proteste che erano seguite al mancato fischio: “Non dovevo reagire così, ho sbagliato. Me ne vergogno già. C’erano tante emozioni, avrei dovuto gestirle meglio. Mi scuso con gli arbitri”.