Italia vicina al colpaccio, Team USA vince di misura e si qualifica

È stata una partita più combattuta del previsto quella tra l’Italbasket e Team USA nella seconda giornata della FIBA World Cup femminile di Berlino. Le Azzurre sono andate KO per 52-55, al termine di una gara equilibrata ma sicuramente non spettacolare: le due squadre hanno infatti tirato rispettivamente col 31% e col 29% dal campo.

La partita si era messa male dopo un quarto, frazione nella quale l’Italia di Capobianco aveva segnato solo 8 punti contro i 19 delle americane. Quella che sembrava potesse essere una gara a senso unico è stata però rimessa in carreggiata dalla coppia Zandalasini-Olbis nel secondo periodo, fino addirittura al vantaggio azzurro nel terzo quarto con il 4/4 ai liberi di Pasa e Madera. Le Azzurre hanno toccato il +3, ma il talento di Paige Bueckers e Aliyah Boston ha permesso agli USA di chiudere comunque avanti al 30′, 39-42. In una partita quindi apertissima l’Italia non si è fatta intimorire, anzi è tornata in vantaggio nell’ultima frazione con Pan prima, Santucci poi e infine con Matilde Villa, sul 50-48 a meno di 5′ dalla fine. È a questo punto che il Team USA ha piazzato un parziale-chiave di 0-7, chiuso dal canestro di Chelsea Gray per il +5 a 1′ dalla sirena finale. Un colpo durissimo per le Azzurre, che comunque hanno avuto anche la chance di pareggiarla sulla sirena dopo il canestro di Villa per il -3: la tripla di Zandalasini si è però spenta sul ferro.

Gli USA sono quindi aritmeticamente qualificati alla fase successiva, mentre l’Italia dovrà vincere domani contro la Cina (palla a due alle 20.45) che oggi ha battuto la Repubblica Ceca.

Foto: FIBA