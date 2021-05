J. Cole ha fatto il suo debutto in Basketball Africa League con Rwanda

Dopo l’annuncio della sua firma, per 3-6 partite, con i Rwanda Patriots della neonata Basketball Africa League, oggi il rapper J. Cole ha fatto il proprio esordio da giocatore professionista. Cole, che ha pubblicato il suo ultimo album “The Offseason” venerdì scorso, ha giocato 17′ nella vittoria dei Patriots per 83-60 sui Rivers Hoopers Basketball Club.

In questi 17′ in campo in quella che era la prima storica partita della BAL, J. Cole ha segnato 3 punti con 1/3 dal campo. L’unico canestro del rapper è arrivato su un tap-in in contropiede dopo l’errore di un compagno.

J. Cole’s first bucket with the Patriots BBC‼️ 📺: ESPN+ pic.twitter.com/GtI8E1mc5k — ESPN (@espn) May 16, 2021

Tra le altre cose, J. Cole ha catturato 3 rimbalzi e distribuito 2 assist, di cui uno molto spettacolare in no-look:

J. Cole really out here throwing no-look dimes 👀🔥 (via @theBAL)pic.twitter.com/FruTIqjhSh — Bleacher Report (@BleacherReport) May 16, 2021

J. Cole da ragazzo avrebbe dovuto giocare in Division I con St. John’s, salvo poi rinunciare per dedicarsi interamente alla carriera musicale che lo ha portato alla fama. Nonostante questo, il rapper è sempre stato un grande fan della NBA: il suo ultimo album contiene tantissime citazioni di giocatori attuali, mentre un paio di anni fa aveva “partecipato” allo Slam Dunk Contest assistendo l’amico Dennis Smith Jr.

La Basketball Africa League è un nuovo campionato africano voluto dalla NBA per sviluppare il basket del continente.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.