J. Cole torna in campo: giocherà nel campionato canadese

L’anno scorso, J. Cole aveva fatto il proprio esordio nel basket professionistico disputando qualche partita nella neonata BAL, la Basketball African League. Il celebre rapper statunitense è un grande appassionato di basket e di NBA, tant’è che aveva “aiutato” Dennis Smith Jr in un recente Slam Dunk Contest. Ora J. Cole tornerà in campo in un nuovo campionato: quello canadese, e lo farà con la maglia dei Scarborough Shooting Stars.

La squadra è stata fondata solo l’anno scorso e questa sarà la sua prima stagione ufficiale nella Canadian Elite Basketball League, campionato nato solo nel 2019 e comprendente per ora 10 franchigie.

Sources: J. Cole is signing contract with the Scarborough Shooting Stars (@sss_cebl) in the Canadian Elite Basketball League, the rap star’s second consecutive year playing professionally. CEBL training camp began this week, with season opener on May 26.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 20, 2022