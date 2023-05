Ja Morant, arrivata la sospensione da Memphis per il video della pistola

Ja Morant si è messo nei guai questa mattina quando un suo video di una diretta Instagram che lo ritraeva insieme a una pistola è diventato virale e si è beccato una bella sospensione.

La stella dei Memphis Grizzlies era già stata sospesa dal team per un incidente simile due mesi fa. Poche ore dopo che il video è diventato virale, i Grizzlies hanno annunciato che Ja Morant ha presa una sospensione a tempo indeterminato, secondo il loro team PR.

Statement from the Memphis Grizzlies pic.twitter.com/XXLjr6QtlG — Grizzlies PR (@GrizzliesPR) May 14, 2023

Ja Morant è diventato di nuovo virale questa mattina dopo essere apparso su un IG Live del suo amico. Sembrava una situazione innocua a prima vista, con la stella dei Grizzlies che ballava con l’amico. Tuttavia, nel mezzo della live, Morant estrae una pistola e la agita. La telecamera poi improvvisamente si gira e si allontana dal fenomeno, ma è troppo tardi.

Questa è ora la seconda volta che Morant mostra una pistola durante una sessione di Instagram Live. Il primo episodio è successo due mesi fa, quando la star dei Grizzlies ha mostrato una pistola mentre faceva festa in un nightclub di Denver. Morant è stato sospeso otto partite per quell’infrazione. I fan speravano che avrebbe imparato la lezione e sarebbe stato più attento con armi e social media, soprattutto con le ripercussioni finanziarie. Ahimè, non è così.

