Ja Morant ci ricasca subito: live Instagram con una pistola

Non c’è due senza tre. Nelle scorse settimane erano piovute accuse su Ja Morant, secondo alcuni membri dello staff dei Pacers il giocatore e alcuni amici avrebbero infatti mostrato loro un’arma dopo una discussione nel garage dell’arena. Poi era arrivato il turno di alcune indiscrezioni della polizia su un caso avvenuto la scorsa estate, quando Morant avrebbe picchiato un ragazzo di 17 anni in seguito ad una diatriba nata proprio sul campo da basket. Come se non bastasse, secondo le accuse Morant poi avrebbe mostrato anche in quel caso un’arma a scopo intimidatorio. La polizia non ha proseguito con il caso per assenza di prove.

Ora però Ja Morant c’è ricascato, in una live Instagram delle scorse ore, quando negli USA era notte, la stella dei Memphis Grizzlies si è ripresa in quello che sembrerebbe un club, mentre cantava e ballava sulle note di una canzone trap. Nel bel mezzo del video, si vede Morant prendere una piccola pistola e mostrarla nella live. È il terzo episodio, nel giro di poche settimane, che vede coinvolto Morant in situazioni in cui sono anche delle armi. Nei precedenti due casi non c’erano prove della reale presenza delle pistole incriminate, qui ci sono invece meno dubbi.