Ja Morant, “Ci son cascato di nuovo”: di nuovo virale un video di lui con in mano una pistola

Ja Morant è ancora una volta sui titoli dei giornali per le ragioni sbagliate a causa delle sue buffonate fuori dal campo.

Oggi Morant è andato virale dopo che è stato visto mentre sparava con una pistola durante una diretta su Instagram che ha fatto sabato. Un video del suddetto IG Live sta ora facendo il giro dei social media, con fan e critici che esprimono disappunto in merito.

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen holding a gun on an IG Live yesterday.pic.twitter.com/bqvwbwgd9m — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 14, 2023

In questo video, Ja Morant è in giro con un amico in macchina e sta ascoltando il nuovo album di YoungBoy Never Broke Again. Mentre sembrava che la solita stella dei Grizzlies si stesse divertendo, la situazione è peggiorata quando Morant è apparso per un breve secondo con una pistola.

Il ragazzo che sta filmando potrebbe essersi reso conto dell’errore e ha rapidamente allontanato la telecamera da Ja mentre continuavano ad ascoltare la canzone in sottofondo. Tuttavia, i fan hanno scattato uno screenshot del momento in cui Morant ha mostrato l’arma, che da allora è stato condiviso su tutti i social media.

Ora vale la pena notare che ci sono molte informazioni sconosciute qui. Per prima cosa, deve ancora essere confermato se si tratta di una vera pistola o meno. Ovviamente l’altro problema è se sia la pistola di Morant o meno. Durante il suo precedente incidente con la pistola in un nightclub di Denver, ha affermato che la pistola che ha mostrato non era la sua. Vediamo come si comporterà la Lega questa volta.

Leggi anche: CARLTON MYERS – PORTABANDIERA di una GENERAZIONE