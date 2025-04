Ja Morant, “granate” sul pubblico: lui smentisce e spiega la sua nuova esultanza

Negli ultimi giorni Ja Morant è tornato a far parlare di sé per via delle sue esultanze “esplosive”: prima il segno delle pistole, poi, dopo aver ricevuto una multa da 75.000 dollari dalla NBA, addirittura il mimo del lancio di una granata tra il pubblico. Un gesto che sembrava inconfondibile, ma che lo stesso Morant ha negato sia ciò che tutti hanno pensato. Dopo l’ultima partita contro Minnesota, Morant ha spiegato: “Ascoltate, non è quel che pensate. Prendo le mie parole e le tiro fuori dal campo, poi mi porto le mani sulle orecchie per bloccare il rumore, è solo questo. Quindi quando mi vedete farlo, è questo che sto facendo. Dico ciò che devo dire al mondo e blocco il rumore che mi torna indietro. È così”.

Una spiegazione che lascia più di qualche dubbio, visto che lo stesso Morant si porta la “granata immaginaria” alla bocca, come per innescarla, prima di gettarla verso la tribuna. Per ora la NBA non sembra comunque intenzionata a prendere provvedimenti, mentre i Grizzlies sognano un posto diretto nei Playoff. Memphis attualmente è 7° ad Ovest a pari-merito con Golden State, 6°, e Minnesota, 8°. A decidere la classifica saranno le ultime 2 partite di stagione regolare, che i Grizzlies giocheranno contro Denver e Dallas.