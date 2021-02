Ja Morant non è un All Star: la reazione piccata della stella dei Grizzlies

Zion Williamson è stato scelto come riserva per l’All Star Game 2021, il suo “compagno di Draft” Ja Morant invece no, nonostante i suoi Memphis Grizzlies stiano lottando per i Playoff al contrario dei New Orleans Pelicans.

La reazione di Morant alla propria esclusione dalle riserve dell’All Star Game è arrivata tramite social, ed è stata della lunghezza di una sola parola: “Damn…”, “Dannazione…”, semplice e conciso. La stella dei Grizzlies pensava di meritare un posto tra le stelle il prossimo 7 marzo, e forse alla luce dei 19.1 punti e 7.9 assist di media di questa stagione non avrebbe torto.

damn.. — Ja Morant (@JaMorant) February 23, 2021

Morant ha comunque voluto congratularsi con Williamson: i due sono stati compagni da ragazzini, prima del college.

congrats my boy @Zionwilliamson 🙏🏽🙌🏽 BIG TIME 🐐 — Ja Morant (@JaMorant) February 23, 2021

