Ja Morant pronto al rientro: “Basta social e strip club”

Questa notte Ja Morant tornerà in campo: farà parte del roster dei Memphis Grizzlies per la partita NBA contro gli Houston Rockets.

Alla vigilia del suo ritorno sul parquet, Morant ha incontrato la stampa per raccontare il suo percorso nelle ultime settimane e le prospettive future.

Mi sono preso del tempo per migliorare a livello mentale e questo percorso continuerà, non bastano due settimane, la strada è ancora lungo. Non ho nessun problema con l’alcol e non l’ho mai avuto, in Florida ho lavorato su come gestire lo stress in modo positivo, diversamente da quanto ho fatto in precedenza, commettendo errori. Le mie azioni hanno acceso i riflettori non solo su di me ma anche su famiglia, squadra e franchigia, mi dispiace molto e per questo sarà più responsabile, non voglio più causare problemi. Partire dalla panchina? Lo accetterei tranquillamente, non posso avere adesso la stessa condizione fisica di prima della sospensione. Ai night club non ci penso più, ho riattivato i miei account social ma li userò molto meno, ora voglio concentrarmi sul proseguire il percorso per diventare un uomo migliore, per aiutare me stesso e chi mi sta intorno.