Ja Morant pubblica delle storie inquietanti, ma la polizia rassicura: sta bene

Dopo il caos che lo ha visto coinvolto, di nuovo, nelle ultime settimane, nelle scorse ore Ja Morant ha preoccupato tutto il mondo NBA pubblicando alcune storie su Instagram dai tratti inquietanti. La star dei Memphis Grizzlies, al momento sospesa dalla franchigia per aver fatto vedere ancora una volta una pistola in una live su Instagram, ha prima salutato sua madre, suo padre e suo figlio, prima di postare una propria foto con scritto “Bye”.

Hope everything is okay with Ja Morant 🙏

In molti si sono preoccupati e la viralità delle storie sui social ha portato addirittura la polizia a fare un check sulle condizioni di Morant. Secondo quanto riportato da TMZ, gli agenti avrebbero parlato col giocatore, che sta bene e ha detto di aver solo abbandonato momentaneamente i social.

Police did a welfare check on Ja Morant following his cryptic social media posts on Wednesday, per @TMZ_Sports

They discovered that he’s not in any danger and he’s just taking a break from social media. pic.twitter.com/64MbTXJYCD

— NBACentral (@TheNBACentral) May 24, 2023