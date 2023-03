Ja Morant, pubblicate le immagini della serata due giorni prima dell’incidente con la pistola

Ja Morant è ancora out, sospeso a tempo indeterminato dai Memphis Grizzlies dopo che settimana scorsa aveva mostrato una pistola in una live su Instagram. La star NBA si trovava in uno strip club di Glenbale, vicino a Denver, dove poco prima aveva giocato contro i Nuggets. Quella è stata anche la sua ultima partita, finora.

Nelle scorse ore il New York Post ha ottenuto le immagini dello strip club, lo Shotgun Willie’s, risalenti però a 48 ore prima dell’accaduto. In esse si vede Morant in un privè del locale, mentre una ragazza gli balla addosso. Tutto intorno ci sono centinaia di banconote che sostanzialmente ricoprono la superficie della stanza. Si tratta dunque di una festa antecedente la partita di Denver, nello stesso locale dove qualche ora dopo avrebbe mostrato la pistola in live.

Strip club released Ja Morant photos from night he was there 😭😭😭 pic.twitter.com/gbHLFYlzBR — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) March 12, 2023

“Ci è voluta un’eternità per contare tutte le banconote” ha raccontato una ballerina presente quella sera. La fonte del New York Post ha aggiunto che Morant si sarebbe recato nel locale appena atterrato con la squadra a Denver, dopo un’altra trasferta a Houston poche ore prima. “Voleva fare festa e ha chiesto delle ragazze nella stanza. La musica era molto, molto gangster” ha dichiarato la fonte.

La proprietaria dello Shotgun Willie’s, Deborah Dunafon, ha precisato che Morant è stato comunque molto educato durante la sua frequentazione del locale: “Il ragazzo è molto giovane, eccezionalmente educato e non ha nemmeno bevuto nella sua seconda visita [quella della vicenda con la pistola, ndr]. È capitato con giocatori dei Nuggets e dei Broncos che venissero, dessero dei soldi alle ragazze e fossero molto irrispettosi e maleducati. Morant è stato fantastico”.

Probabilmente non nuovi a simili comportamenti della propria stella, i Grizzlies hanno colto l’occasione, per il coinvolgimento della pistola, per infliggere a Ja Morant una dura punizione.