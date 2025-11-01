Ja Morant, ROTTURA col coaching staff dopo la pessima prestazione contro i Lakers

Non corre buon sangue tra Ja Morant e il coaching staff di Tuomas Isalo ai Memphis Grizzlies. La star della franchigia, sconfitta ieri notte dai Lakers di uno straordinario Luka Doncic, è stata limitata a soli 8 punti totali con 3/14 dal campo, segnando addirittura 0 punti nel secondo tempo. Già durante il match si era notato dello scollamento tra Morant e gli allenatori, in particolare non era passato inosservato come fosse rimasto in disparte durante un timeout.

but this is supposed to be a leader. ja morant. actively avoiding the huddle. you a fuckin loser tn dawg, this ain like you. pic.twitter.com/ed3SJkmd4z — MADMAN MARR (@ohkmarr) November 1, 2025

Dopo la partita Morant stesso ha confermato la rottura tra lui e Isalo, rispondendo a varie domande dei giornalisti con “Dovreste andare a chiederlo al coaching staff”. Alla fine, quando gli è stato chiesto cosa si sarebbe potuto fare diversamente per vincere la gara, Morant ha addirittura risposto: “Secondo loro, probabilmente non farmi giocare. Questo è stato il messaggio al termine della partita”.

Ja Morant when asked questions from the media: “Go ask the coaching staff.” And then asked what could have been done differently, other than asking the coaching staff: “According to them, probably don’t play me.” (🎥 @50NuancesDeNBA) pic.twitter.com/BNOIxhl0xa — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 1, 2025

I Grizzlies hanno iniziato la stagione regolare con 3 vittorie in 6 partite, un rendimento altalenante come quello di Ja Morant, che nonostante i 20.8 punti di media finora ha avuto anche serate molto negative al tiro, come quella contro i Lakers. La star di Memphis sta tirando col 40% dal campo in questo avvio di stagione.