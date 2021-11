Ja Morant sul suo terribile infortunio: “Ora è tutto nelle mani di Dio!”

La star NBA dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, rischia di stare fuori molto tempo dopo essere stato costretto a uscire dal campo venerdì contro gli Atlanta Hawks a seguito di un infortunio alla gamba senza alcun tipo di contatto con altri giocatori. Ja Morant sembrava soffrire notevolmente, il che è sicuramente motivo di preoccupazione per i tifosi dei Grizzlies nel mondo.

Chris Haynes di Yahoo Sports ha riferito che oggi Morant si sottoporrà a una risonanza magnetica. Ja Morant ha usato Twitter dopo la partita per condividere un messaggio sul suo brutto infortunio, il quale vuole essere di speranza per lui:

“Ora è tutto nelle mani di Dio. L’unica cosa che possiamo fare è pregare”.

I Grizzlies non hanno ancora fornito ulteriori aggiornamenti sull’infortunio. Nelle prossime ore siamo certi che dall’America arriveranno tutte le informazioni del caso ma temiamo che sarà un problema molto molto lungo. Naturalmente noi ci auguriamo che non sia nulla di grave perché l’NBA ha bisogno di una protagonista come Morant. Però le immagini e le smorfie di dolore del fenomeno dei Memphis Grizzlies non sono per niente rassicuranti. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.

