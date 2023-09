Jabari Parker fa il suo esordio in Liga ACB: com’è andata?

Nel weekend la Liga ACB ha dato il via alla stagione 2023-24, con tutte le squadre in campo. Le big, Real Madrid e Barcellona ma anche il Baskonia, hanno vinto fatta eccezione per Valencia. In particolare il Barça ha avuto la meglio 95-79 sulla Joventut Badalona. C’era parecchia curiosità attorno ai nuovi blaugrana di coach Grimau, che in estate ha sostituito Jasikevicius dopo 3 anni.

Ma soprattutto c’era curiosità per Jabari Parker, l’ex promessa NBA che per la prima volta giocherà in Europa. L’americano, che come sappiamo non ha un fisico esattamente resistente, è rimasto in campo solo 12′ scarsi ma ha prodotto 13 punti, risultando alla fine il top scorer del Barcellona. Parker ha tirato 2/3 da due e 3/4 da tre con anche 2 rimbalzi. Un esordio quindi molto positivo e importante nell’economia della partita. Per il Barça, sono andati in doppia cifra anche Kalinic (11 punti), Brizuela, Satoransky ed Hernangomez (tutti 10 punti).

Facile successo invece dei Blancos di Mateo sulla Zaragoza di Andrea Cinciarini, battuta 101-70. Il playmaker italiano ha giocato 20′ con 2 punti, 3 rimbalzi e 2 assist.

Nella sfida tra italiani di Liga Nico Mannion ha invece chiuso con 2 punti e 0/4 dal campo nella vittoria del suo Baskonia sul Rio Breogan di Momo Diouf (7 punti e 2 rimbalzi in 18′).