Jackie Carmichael, ecco la prossima mossa di Varese sul mercato

La Pallacanestro Varese sarebbe davvero vicinissima all’accordo con Jackie Carmichael, come riporta La Prealpina. Si tratta di un centro 32enne di 205 centimetri per 109 chili sul quale la dirigenza, in particolare l’A.D. Luis Scola, ha accelerato i contatti nelle ultime 48 ore per arrivare ad un dunque. L’americano al momento si trova all’Olimpia Lubjana, club da cui la OJM ha prelevato nel mese di dicembre anche Marcus Keene. L’obiettivo è costruire un asse play-centro già consolidato per lanciare la corsa alla salvezza?

Carmichael, per cui Varese spenderebbe l’ultimo visto disponibile, viaggia ad una media di 4.8 punti (66% da due) e 4.6 rimbalzi sfiorando i 20 minuti in 9 partite disputate nella ABA League; dunque un veterano alla sua nona stagione da professionista su cui “El General” ha deciso di riporre la propria fiducia in vista di una seconda metà di stagione caldissima. Decisive le prossime ore per chiudere l’accordo, così come lo saranno anche per la scelta dell’allenatore dopo l’esonero di coach Adriano Vertemati e la ricerca di un secondo giocatore (un esterno).