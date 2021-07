Jae Crowder parla per la prima volta della salsa ballata davanti a LeBron

In molti ricorderanno la fine della serie tra Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, quando col risultato ormai in cassaforte e la vittoria della serie per 4-2 Jae Crowder e Chris Paul presero in giro gli avversari. CP3 imitò il gesto fatto da Drummond in Gara-3, mentre Crowder scimmiottò la salsa ballata da LeBron James in uno spot televisivo. L’ala fu anche espulsa per il suo comportamento, niente di grave visto che mancava pochissimo alla fine.

Prima di Gara-4 delle Finals, Crowder ha però parlato per la prima volta di quell’episodio, spiegando le ragioni dei Suns.

Non so se vi ricordate Gara-3. I Lakers ci provocarono un sacco da bordocampo. Quel comportamento ci innervosì molto, ci diede una scintilla e una motivazione extra. Eravamo proprio alla ricerca di quei 30 secondi, gli ultimi 30 secondi, quando quei ragazzi sapevano di essere eliminati. Volevamo provare quella sensazione… Abbiamo aspettato gli ultimi 30 secondi perché il nostro trash talking entrasse in scena, cioè quello che avete visto.