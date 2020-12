Jake Paul ha lanciato il “guantone” di sfida anche a LeBron James

Lo scorso 29 novembre, Jake Paul aveva sfidato sul ring di boxe Nate Robinson, al suo primo combattimento ufficiale, mettendolo rapidamente KO. Nei giorni seguenti lo youtuber, famoso per la sua spavalderia ed alcuni suoi comportamenti controversi sul web come suo fratello gemello Logan, ha deciso di sfidare un altro giocatore NBA, stavolta molto più popolare di KryptoNate: LeBron James.

Su Twitter, Jake Paul ha scritto direttamente a LeBron, che ora probabilmente è più impegnato a pensare alla stagione NBA e alle riprese di Space Jam 2: “Vediamo chi è il vero King dell’Ohio”. Lo youtuber è infatti nativo di Cleveland.

Let’s see who the real king of Ohio is? @KingJames

— Jake Paul (@jakepaul) December 9, 2020