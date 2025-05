Jalen Brunson è “Mister Clutch”! New York vince gara-6 a Detroit e passa il turno

In una delle partite più emozionanti dei playoff NBA, i New York Knicks hanno conquistato una vittoria fondamentale in gara-6 contro i Detroit Pistons, chiudendo la serie sul 4-2. Il protagonista indiscusso della serata è stato Jalen Brunson, che ha segnato ben 40 punti, culminando la sua prestazione con una tripla a soli 4 secondi dalla fine, assicurando così il passaggio al turno successivo.

La sfida si è rivelata molto più equilibrata del previsto, con i Pistons che hanno alimentato a lungo il sogno di portare la serie a gara-7. Cade Cunningham ha brillato con 23 punti e 8 assist, mantenendo Detroit in partita durante tutta la gara. Tuttavia, nel finale, è emerso il valore dell’esperienza dei Knicks. Con un parziale decisivo di 11-1 negli ultimi due minuti e mezzo, New York ha sferrato il colpo finale, imponendo il proprio ritmo e conquistando così la vittoria.

La partita ha visto un inizio scoppiettante, con i New York Knicks che provavano subito a scappare nel primo quarto e i Detroit Pistons che rispondevano prontamente nel secondo. Tuttavia, è stato il finale punto a punto a decidere le sorti della gara, testimoniando il nervosismo e la tensione tipici delle sfide playoff. La mancanza di freddezza alla fine ha costato caro a Detroit, che è stata costretta a interrompere il proprio cammino nella postseason.

Leggi anche: EA7 Milano-Nikola Mirotic: cena segreta con Armani e Dell’Orco