Jalen Brunson quasi in lacrime ai cori di MVP dei tifosi dei Knicks dopo la sua prima convocazione all’All-Star Game

Lo point guard dei New York Knicks, Jalen Brunson, è stato nominato All-Star NBA per la prima volta nella sua carriera ed è stato un onore meritato.

Jalen Brunson, che ha mancato per un soffio un posto nella formazione titolare della Eastern Conference, è entrato in squadra come riserva. La guardia sta vivendo una stagione eccezionale con New York, che sta attualmente conducendo la squadra a uno dei migliori record a Est.

Dopo aver saputo di essere un All-Star, il due volte campione nazionale NCAA ha segnato 40 punti nella vittoria contro i Pacers. Durante l’intervista al Madison Square Garden, la guardia 27enne si è commossa.

“Questo posto è incredibile”.

"This place is unbelievable" –@jalenbrunson1 Jalen Brunson gets emotional when talking about tonight's 9️⃣th straight win, his first ever @NBA All-Star game, and The Garden faithful chanting M.V.P. #NewYorkForever | @nyknicks | @alanhahn pic.twitter.com/u6whCTBqQT — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) February 2, 2024

Alan Hahn ha parlato con Brunson dopo l’esibizione e per l’ex stella di Villanova è stato difficile trovare le parole giuste.

Brunson ha descritto la serata come “divertente” guardando la folla della famosissima arena. Gli è stato chiesto di parlare dei cori di “MVP” dei tifosi e ancora una volta Brunson è rimasto quasi senza parole. Ha detto di non avere nulla da dire perché l’esperienza sembrava averlo sopraffatto. Non importa quanto si segua lo sport, questi sono momenti surreali che fanno venire la pelle d’oca.

