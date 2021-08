Jalen Green brilla ancora alla Summer League e batte i Pistons di Cunningham

Jalen Green, seconda scelta assoluta al Draft, continua a mettersi in mostra alla Summer League di Las Vegas.

Nella notte le prime due scelte al draft, Cade Cunningham e Green, si sono affrontate: la gara è stata vinta per 91 a 111 dagli Houston Rockets. Cunningham ha chiuso la partita con 20 punti e 4 triple realizzate su 9 tentativi. Meglio di lui ha fatto però il suo avversario: Green infatti ha trascinato Houston alla vittoria con 25 punti.

Per Cunningham si tratta della seconda sconfitta consecutiva. A livello individuale però sono stati fatti passi in avanti: dopo l’esordio contro i Thunder, in cui ha realizzato appena 12 punti, ieri ha alzato il proprio rendimento, toccando quota 20 per la prima volta.

Fino a questo momento Green invece ha chiuso entrambe le partite di Summer League disputate sopra quota 20 punti, tirando con il 50% dall’arco (7/14) e conquistando con i Rockets 2 vittorie.