Jalen Harris dei Raptors è stato bandito dalla NBA per doping

Jalen Harris è stato una comparsa nell’ultima stagione dei Toronto Raptors, presente in appena 13 partite con 7.4 punti di media. La NBA poco fa ha però annunciato la sua squalifica per doping: il giocatore potrà chiedere la riammissione tra un anno.

Toronto Raptors guard Jalen Harris has been dismissed and disqualified from the NBA for violating terms of anti-drug program, sources tell @TheAthletic @Stadium. Harris is able to apply for reinstatement in one year.

