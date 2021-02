Jamal Crawford risponde a un tweet che critica le statistiche di LeBron James di questa stagione

Jamal Crawford non è un fan di StatMuse che ha evidenziato il presunto declino della superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, in questa stagione. Come sottolineato dai numeri, il King sta vivendo i minimi statistici della sua carriera in diverse categorie nel 2020-2021, tra cui quota di vittorie, valore rispetto al giocatore che esce dalla panchina, valutazione dell’efficienza del giocatore e plus/minus.

Un non divertito Crawford ha ritwittato il post e ha affermato che la grandezza di James va ben oltre ciò che dicono le statistiche. Inoltre, altri utenti di Twitter stanno già mettendo in dubbio la legittimità del tweet poiché proviene da una fonte piuttosto inaffidabile.

“Il test della vista mostra che sta facendo cose che nessuno ha mai fatto così avanti nella sua carriera…”.

Eye test shows he's doing things that no one has this late in their career…. https://t.co/mNd10U8yw0 — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) February 27, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.