Jamal Murray, la decisione della NBA sulla sua sanzione farà DISCUTERE

In Gara-2 i Denver Nuggets sono stati protagonisti di diverse situazioni di nervosismo, molto sopra le righe. Jamal Murray e coach Mike Malone sono stati sicuramente i più isterici, con l’allenatore che nel primo tempo è andato a muso duro contro un arbitro e il playmaker canadese che invece ha fatto di peggio. Murray nel corso della gara ha fatto il segno dei soldi verso gli ufficiali di gara, ad un certo punto, mentre era in panchina, ha lanciato un asciugamano contro un arbitro e infine anche una borsa dell’acqua calda, rischiando che qualcuno ci scivolasse sopra e si facesse seriamente male.

Murray ha comunque concluso la partita senza venire espulso, forse un handicap per Denver visto il 3/18 al tiro e i soli 8 punti. Ma dopo che i video dei comportamenti del giocatore si sono diffusi online in molti si aspettavano una squalifica ai suoi danni.

La NBA l’ha però pensata diversamente, decidendo di chiudere un occhio probabilmente in favore dello spettacolo che spera vada in scena per il resto della serie. Jamal Murray non verrà infatti sospeso ma solo multato, di una cifra ingente: 100.000 dollari. È la stessa sanzione che la NBA aveva dato a Rudy Gobert nel corso della stagione regolare per aver mimato il gesto dei soldi agli arbitri e aver poi fatto allusioni sul loro potenziale coinvolgimento nelle scommesse sportive. Guardando però al comportamento di Murray e a quello di Gobert, una sanzione identica può comunque apparire discutibile ai più.

Murray sarà quindi disponibile domani, per Gara-3 a Minneapolis: i Nuggets proveranno a invertire l’inerzia e riaprire una serie che ora sembra più chiusa che mai.