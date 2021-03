James Dolan e la censura al Madison Square Garden

Nelle scorse settimane il Madison Square Garden era finito al centro della cronaca per la disavventura occorsa a Patrick Ewing, tenuto fuori dall’arena dalla security.

Da qualche giorno sta facendo discutere un episodio avvenuto nel corso del match fra i New York Knicks e gli Washington Wizards, vinto dai padroni di casa 131-113.

Un tifoso newyorkese ha denunciato sui social di essere stato buttato fuori dal MSG per aver indossato una maglietta con scritto “Ban Dolan” in segno di protesta nei confronti del proprietario della squadra.

Just got kicked & escorted out of the Knicks game @TheGarden for wearing a t-shirt by the homie @fwmj 😩 that apparently James Dolan didn’t like?! These tickets were too expensive fam to just get bounced 5 mins into the game with no refund?! How does this work @NBA ?! pic.twitter.com/RiSE3tjIHy — ロドニー (@djnessnyc) March 24, 2021

Oltre a lamentarsi del fatto di essere stato cacciato, per di più senza aver ricevuto alcun rimborso, il tifoso ha aggiunto: “Ovviamente non mi è stato dato nessun ultimatum né chiesto di coprire la maglia. Come tifoso dei Knicks mi sembra difficile non criticare una proprietà che non rispetta le nostre leggende, inoltre ho la fortunato di vivere in un Paese dove la libertà di parola è garantita e protetta perciò non credo che odiare il padrone e tifare per la sua squadra siano cose inconciliabili”.

La sicurezza del Garden si è difesa dicendo che nel regolamento dell’arena è espressamente vietata l’esposizione di scritte che recano insulti e per loro “Ban Dolan” rientra in questa categoria.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.