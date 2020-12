James Harden a rischio per la prima stagionale a causa di un suo video in uno strip club

Altro giorno, altra controversia intorno a James Harden. Dopo quanto raccontato ieri sulle tensioni durante i recenti allenamenti, la stella degli Houston Rockets dovrebbe fare il suo esordio stagionale nell’Opening Night della franchigia stanotte contro gli Oklahoma City Thunder. “Dovrebbe” perché, secondo Tim MacMahon, la NBA starebbe visionando in queste ore un video che ritrae Harden in uno strip club, che si crede possa essere recente.

Se davvero la Lega concluderà che il video è degli ultimi giorni, potrebbe sanzionare Harden con una sospensione visto che rappresenterebbe una violazione delle norme anti-Covid istituite nelle scorse settimane per evitare che i giocatori si contagino durante la stagione.

Source: Rockets are working with NBA office to review video of James Harden at a strip club. If the video circulating on social media is verified to be recent, it is a violation of league's COVID protocols, which would put Harden's availability for tonight's opener in jeopardy.

