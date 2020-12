James Harden ai Celtics: un giocatore di Boston non è per niente convinto

Nelle scorse ore James Harden ha aggiunto altre due squadre, compresi i Boston Celtics, alla lista delle sue destinazioni preferite quando gli Houston Rockets lo cederanno. Il Barba potrebbe davvero integrarsi nella formazione biancoverde?

Semi Ojeleye, ala dei Celtics, ha seri dubbi a riguardo. Il giocatore ha espresso la sua opinione mentre streammava sul proprio canale Twitch, su domanda di un suo iscritto: “Onestamente, non so se sarebbe un buon fit”. Harden arriva da una stagione da 34.3 punti di media, ma il suo stile di gioco potrebbe cozzare con quello dei Celtics di Brad Stevens, in caso di trade.

“Honestly, I don’t know if he’d fit.” Semi Ojeleye responds to James Harden-to-Celtics trade rumors question on his Twitch stream 👀 pic.twitter.com/mTjch5GuaV — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 25, 2020

