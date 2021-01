James Harden: “Ai Rockets eravamo troppo scarsi per competere per il titolo”

James Harden è al centro della trade che ha sconvolto il mondo NBA: gli Houston Rockets lo hanno infatti ceduto ai Brooklyn Nets, dando così in mano a coach Steve Nash un trio potenzialmente incontrastabile formato da 3 superstar assolute come Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving.

Nella giornata odierna, Harden ha tenuto la prima conferenza stampa da giocatore dei Nets e tra le altre cose si è soffermato sul perchè abbia deciso di andarsene da Houston: “I miei commenti sono stati definiti irrispettosi, ma io non ho mancato di rispetto a nessuno. Cousins e Wall sono appena arrivati a Houston, io sono stato lì tanti anni e ho solo espresso la mia opinione, la squadra nella sua interezza non era semplicemente forte abbastanza per competere per il titolo. Molto semplice“.

Harden on the end of the Rockets tenure: “I wasn’t disrespectful to anyone. Those guys just got to Houston. I’ve been there a very long time. I just made a comment that the team as a whole wasn’t good enough to compete for a title.”

— Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) January 15, 2021