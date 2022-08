James Harden compie gli anni… e lancia la torta dallo yacht

Oggi James Harden ha compiuto 33 anni e, come suo solito, ha dato una grande festa di compleanno. La stella dei Philadelphia 76ers è stata sempre famosa per vita mondana ed è di frequente in discoteca e nei night club. Soprattutto durate la offseason (ma non solo), e a maggior ragione se è il suo compleanno. Stavolta Harden ha organizzato una festa su uno yacht, con tanti invitati e probabilmente ancor più alcol.

Ovviamente sui social sono circolate foto e video del party, ma uno in particolare ha colpito gli utenti. Nella clip, Harden è sul bordo dello yacht con quella che sembra la sua torta di compleanno (finta, perché pare fatta di plastica). Mentre tutti gli augurano buon compleanno, il giocatore prende la torta e la lancia fuoribordo. Un video che ha scatenato l’ilarità di molti, in quel momento Harden probabilmente era un po’ su di giri.

why did James Harden throw his birthday cake off a yacht into the ocean 😭😭😭 pic.twitter.com/UvuLYyiMYk — Whistle (@WhistleSports) August 26, 2022

E ovviamente non sono mancati i balli nella festa “All White” di Harden sul suo yacht.