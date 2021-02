James Harden “diventa” della Juve e manda un messaggio a Paulo Dybala

Nelle scorse ore ha spopolato sul web una foto di James Harden con la maglia della Juventus, probabilmente pubblicata per un’iniziativa di marketing dell’Adidas, sponsor tecnico della squadra piemontese e del giocatore dei Brooklyn Nets.

Lo stesso Harden poi ha inviato un messaggio a Paulo Dybala (un altro volto del brand tedesco) dicendosi un suo grande fan e facendo all’argentino gli auguri per il resto della stagione. L’attaccante juventino ha ringraziato il cestista americano, aggiungendo: “Questa maglia ti sta benissimo”.

🏀 @jharden13 with a special message for @PauDybala_JR 💎 whilst looking fly in our kit 😎 ⚪️⚫️@adidasfootball pic.twitter.com/hotW2cOM59

— JuventusFC (@juventusfcen) February 12, 2021