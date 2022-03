James Harden è diventato il terzo realizzatore di triple nella storia dell’NBA

La partita di questa notte tra i Philadelphia 76ers e i Brooklyn Nets era una gara molto attesa poiché è stato il ritorno di Ben Simmons a Philadelphia. La teatralità dei tifosi dei Sixers non ha deluso, ma un momento davvero degno di nota si è verificato nel primo quarto quando James Harden ha realizzato quella che sembrava essere una bomba in step-back come ne abbiamo viste a migliaia in NBA. A migliaia, appunto. Con quella tripla, Harden ha superato l’ex leggenda degli Indiana Pacers, Reggie Miller, diventando il terzo realizzatore di tiri dalla distanza nella storia dell’NBA.

76ers’ James Harden has surpassed Reggie Miller for third place on the NBA’s all-time 3-pointers list. Stephen Curry, Ray Allen, Harden. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 11, 2022

La star dei Sixers si trova dietro solo a Ray Allen e Steph Curry nella lista dei migliori realizzatori da tre punti. È un risultato incredibile per Harden, che spesso non è visto come un tiratore leggendario dalla lunga distanza, almeno non nel modo in cui erano/sono considerati Curry, Allen o Miller.

Purtroppo per lui però il risultato della partita è stato indecoroso perché James Harden ha perso contro la sua ex squadra in NBA, i Brooklyn Nets, davanti al proprio nuovo pubblico. Certamente rimarrà una serata che ricorderà però avrebbe preferito coronarla con un successo e non con una sconfitta.

