James Harden e la passione per gli strip club: i migliori meme dopo il suo trasferimento a Brooklyn

Tra i giocatori NBA, James Harden è uno di quelli a cui piace di più la vita mondana e lo ha dimostrato anche lo scorso novembre, quando ha preferito fare festa ad Atlanta e Las Vegas piuttosto che recarsi puntuale al training camp dei Rockets. Ora che il Barba è un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets, su Twitter non si è fatta attendere l’ironia riguardante gli strip club, di cui Harden è un assiduo frequentatore.

Le spogliarelliste di Houston disperate per il trasferimento di Harden, quelle di Brooklyn felicissime di poter incassare i dollari della nuova stella dei Nets. Abbiamo raccolto i migliori meme:

Brooklyn strippers finding out about the James Harden trade pic.twitter.com/uxlZ1ZxFgD — Black Shinobi (@baasmoe) January 13, 2021

James Harden leaving Houston to get to the NY Strippers: pic.twitter.com/PTUjyCJIIn — Ty (@PFCCaldwell) January 13, 2021

Brooklyn Strippers right now knowing Harden touch down at 8 PM EST pic.twitter.com/vSfbEna15C — X Turner🎆 (@Xturner_) January 13, 2021

Strippers in Houston when James Harden leaves @thisleague pic.twitter.com/j4mab5oSJA — Barstool Sports (@barstoolsports) January 13, 2021

Brooklyn strippers looking at Houston strippers after Harden got traded to the Nets pic.twitter.com/kgR7AUeQZ5 — Josiah Johnson (@KingJosiah54) January 13, 2021

Brooklyn strippers leaving g-strings in front of Barclays to welcome Harden to the Nets pic.twitter.com/amJdiajEM0 — Josiah Johnson (@KingJosiah54) January 13, 2021

Houston strippers after hearing Harden got traded pic.twitter.com/DtV2psGNnQ — Barstool Sports (@barstoolsports) January 13, 2021

Brooklyn strippers right now pic.twitter.com/FGbZ4WUPkS — PMT memes (@PardonMyMeme) January 13, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.