James Harden è sembrato parecchio appesantito nella sua prima partita di preseason

Nella giornata di ieri, Luka Doncic aveva commentato le critiche riguardo la sua scarsa forma fisica in queste prime partite di preseason: lo sloveno è tornato in campo con una bella “pancetta” che ha fatto parlare molto sui social, e lo stesso è accaduto, forse anche amplificato dagli ultimi avvicendamenti, anche con James Harden.

La stella degli Houston Rockets, dopo aver superato negativamente 6 tamponi, ieri notte è potuta tornare in campo nella partita contro San Antonio, giocando 21′ e producendo 12 punti e 4 assist con 3/10 al tiro. È stata la prima partita al fianco di John Wall e DeMarcus Cousins, arrivati durante la offseason, ma quel che ha fatto più parlare è stata, appunto, la forma fisica di Harden. Il Barba è sembrato parecchio “appesantito” dalla offseason, e in particolare una foto è diventata virale su Twitter: nello scatto, Harden parrebbe davvero aver messo su parecchi chili, che dovrà perdere in queste settimane per essere al meglio in vista della stagione regolare.

Lebron must just laugh his ass off sometimes looking at his “competition”. pic.twitter.com/zlfIV2w0fj — Colin Cowherd (@ColinCowherd) December 16, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.