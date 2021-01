James Harden getta la spugna dopo la sconfitta contro i Lakers: “Ho fatto il possibile. Amo Houston, ma…”

Quella arrivata nella notte contro i Los Angeles Lakers è stata una sconfitta durissima per gli Houston Rockets, e non inganni il divario finale di “soli” 17 punti, 100-117. I texani sono stati sotto per tutto l’arco del match, a -21 dopo un quarto, a -23 all’intervallo, e solo nel garbage time sono riusciti a ricucire parte dello svantaggio.

James Harden non ha vissuto una bella serata nemmeno dal punto di vista personale: 16 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 5/16 dal campo. Ma probabilmente è stata la sensazione di impotenza contro un avversario che, si sa, punta al titolo NBA a portarlo a fare delle dichiarazioni scioccanti per i tifosi Rockets al termine della gara. Di fatto, il Barba ha per la prima volta pubblicamente suggerito che i suoi giorni a Houston siano sulla via della fine.

“Semplicemente non siamo forti abbastanza… Amo questa città. Ho fatto letteralmente tutto quello che potevo. Voglio dire, questa situazione è pazzesca. Non penso sia qualcosa che si può sistemare” ha dichiarato Harden.

James Harden's aware that the Rockets are continuing to discuss trade scenarios with teams, although no deal is imminent, sources tell ESPN. Houston's asking price remains steep, as you'd expect it would for a player of Harden's caliber. https://t.co/I4RuHgzcvU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021