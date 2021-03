James Harden ha già battuto un record di franchigia per i Nets in sole 27 partite

Ricordi il tempo in cui gli haters dicevano che la firma di James Harden sarebbe stata la fine dei Brooklyn Nets? Chissà cosa stanno pensando ora che l’ex MVP ha dimostrato di poter dominare nelle sue prime 27 partite con la canotta bianca e nera di Brooklyn.

Contro gli Indiana Pacers, il Barba si è assicurato che la città di New York lo ricorderà per sempre mentre si faceva strada verso un nuovo incredibile record nei suoi due mesi di permanenza a Brooklyn.

Harden ha prodotto un’altra tripla doppia da 40 punti, 10 rimbalzi e 15 assist. Questa è la sesta partita di Harden con Brooklyn dove ha segnato più di 30 punti e distribuito più di 10 assist. Ora è il detentore del record di franchigia in una singola stagione e ha avuto bisogno di solo 27 partite per riuscirci.

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 18, 2021