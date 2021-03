James Harden ha parlato del suo infortunio al collo subito contro gli Washington Wizards

I tifosi dei Brooklyn Nets erano comprensibilmente preoccupati dopo che James Harden ha subito uno spaventoso infortunio al collo contro i Washington Wizards. Dopo la partita, Harden ha assicurato ai propri sostenitori dicendo che sta bene dopo l’incidente.

Di seguito il bizzarro incidente alla fine del primo tempo tra la partita degli Wizards e dei Nets.

This was the hit James Harden took at the end of the 1st half vs the Wizards. A shoulder to the head/neck. He's back on the floor in the 2nd half.pic.twitter.com/Un4bja8Kum

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 22, 2021